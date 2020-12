Svet za znanost in tehnologijo vlado poziva k ustreznemu financiranju dejavnosti

Ljubljana, 8. decembra - Svet za znanost in tehnologijo poziva vlado, da sredstva evropske kohezijske politike za naslednje programsko obdobje, sredstva iz programa za okrevanje in odpornost ter druga razpoložljiva sredstva v čim večji meri nameni področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Od tega je namreč v veliki meri odvisna konkurenčnost Slovenije, so poudarili.