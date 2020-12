Območje evra v tretjem četrtletju po zadnji oceni z 12,5-odstotno rastjo

Luxembourg, 8. decembra - Gospodarstvo območja evra si je poleti malce šibkejše opomoglo od hudega spomladanskega padca, kot so kazali izračuni doslej. Obseg bruto domačega proizvoda (BDP) se je v tretjem četrtletju zvišal za 12,5 odstotka v primerjavi s trimesečjem prej, je v tretji in zadnji oceni sporočil Eurostat. Dosedanji izračuni so kazali na 12,6-odstotno rast.