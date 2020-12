Slogi s spletno razstavo ob 50-letnici Tedna slovenske drame

Ljubljana, 8. decembra - V Slovenskem gledališkem inštitutu (Slogi) so se odločili, da bodo del gledaliških gradiv, ki so jih pripravili za razstavo Dogodek je tu, dogodek imate v mestu! Teden slovenske drame - 50 let, ki je bila v Gradu Khislstein v Kranju odprta od maja do oktobra, ponudili na spletu. Na e-razstavi bodo med drugim predstavljeni nagrajenci festivala.