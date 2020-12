V Veliki Britaniji začeli množično cepljenje proti covidu-19

London, 8. decembra - V Veliki Britaniji so danes prvi na svetu začeli množično cepljenje proti covidu-19 s cepivom ameriškega farmacevtskega velikana Pfizer in nemškega biotehnološkega podjetja BioNTech. Prva je to cepivo v okviru programa množičnega cepljenja prejela 90-letna ženska, ki je dejala, da se počuti privilegirano, poroča britanski BBC.