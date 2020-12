Inštitut 8. marec opozoril na zastraševanje kritičnih glasov

Ljubljana, 8. decembra - Inštitut 8. marec je na današnji novinarski konferenci opozoril na "ustrahovanje in zastraševanje" tistih, ki izražajo mnenja nasprotna mnenju oblasti ali so kritični. Kot primer so izpostavili nastop Jadranke Juras v oddaji Zadnja beseda in pritiske, ki jih doživlja. Menijo, da je primer simptomatičen za vse, kar je trenutno narobe v javni sferi.