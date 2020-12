V Zlatorogu dvoboj ranjenih Celjanov in Zagrebčanov

Celje, 8. decembra - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so si po porazu v Zaporožju močno otežili pot v izločilne tekme evropske lige prvakov. Nekaj možnosti za to še vedno obstajajo, prvi predpogoj pa je, da na četrtkovi tekmi, ki se bo v dvorani Zlatorog pričela ob 18.45 in bo zadnja na tej ravni tekmovanja v tem koledarskem letu, premagajo tekmece iz Zagreba.