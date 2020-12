Hrvaška začenja nabavo 76 ameriških vojaških oklepnikov

Zagreb, 8. decembra - Na Hrvaškem se začenja postopek nabave 76 oklepnikov znamke bradley, ki so jih ZDA namenile hrvaški vojski, danes poročajo hrvaški mediji. State Department je prejšnji teden odobril donacijo vojaških oklepnikov ter prodajo ustreznega orožja in opreme, o katerih se govori že nekaj let. Vrednost posla so v ZDA ocenili na 757 milijonov dolarjev.