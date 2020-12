V Krškem voznik trčil v pešca, ki je hodil po sredini vozišča

Krško, 8. decembra - Krški policisti so v ponedeljek popoldne obravnavali prometno nesrečo, v kateri je 49-letni voznik na regionalni cesti trčil v 32-letnega pešca, ki je hodil po sredini vozišča. Huje poškodovanega pešca so reševalci oskrbeli in odpeljali v brežiško bolnišnico. Na PU Novo mesto ob tem opozarjajo na ogroženost pešcev pozimi, ko so dnevi krajši.