Nujno sporočilo uredništvom - novinarska konferenca o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 ob 11. uri

Ljubljana, 8. decembra - Novinarska konferenca o aktualnem stanju glede bolezni covid-19, na kateri bodo sodelovali minister za javno upravo Boštjan Koritnik, strokovni direktor UKC Maribor Matjaž Vogrin in vladni govorec Jelko Kacin, bo danes ob 11. uri in bo potekala preko sistema Zoom, so sporočili iz Ukoma.