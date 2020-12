V Srebrni niti vladi predlagajo ukrep kritja hitrih testov obiskovalcev domov starejših

Ljubljana, 8. decembra - Ob spodbujanju varnih socialnih stikov stanovalcev domov starejših s sorodniki in prijatelji so v združenju Srebrna nit pripravili priporočila za takšne obiske, so zapisali v sporočilu. Vladi pa so predlagali, da v naslednji paket protikoronskih ukrepov vključi kritje stroškov opreme in hitrih testov sorodnikov, ki želijo obiskati svojce v domovih.