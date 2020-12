Društvo Humanitarček s pobudo za avtomatizacijo in debirokratizacijo varstvenega dodatka

Ljubljana, 8. decembra - Društvo Humanitarček je odločevalcem predalo pobudo za avtomatizacijo in debirokratizacijo varstvenega dodatka, ki jo je v šestih dneh na spletu podpisalo več kot 6.500 ljudi. Prizadevajo si za poenostavljen dostop do varstvenega dodatka in predlagajo, da se uvede avtomatiziran informativen izračun ter dodelitev dodatka po uradni dolžnosti.