Sistem Bicy v Velenju zaradi vzdrževalnih del ne bo na voljo predvidoma do konca februarja

Velenje, 8. decembra - V Velenju na avtomatiziranem sistemu za izposojo mestnih koles Bicy od danes potekajo vzdrževalna dela, zato predvidoma do konca februarja ne bo na voljo za uporabo. Strokovnjaki bodo v tem času izvedli pregled celotnega sistema in odpravili pomanjkljivosti na kolesih, so sporočili z velenjske občine. Za prihodnje leto pa napovedujejo razširitev.