Uber opustil razvoj tehnologije za samovozeča vozila

San Francisco, 8. decembra - Posrednik pri prevozih Uber je opustil potraten razvoj tehnologije za samovozeče avtomobile. Oddelek, ki se je ukvarjal s tem, je prodal startupu Aurora, so v ponedeljek zvečer sporočili iz ameriške družbe. Uber je poleg tega v Auroro vložil 400 milijonov dolarjev in bo kot strateški partner imela dostop do njegove platforme.