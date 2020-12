Logaški policisti moškemu zasegli ukradene čebelje panje in pet kilogramov konoplje

Logatec, 8. decembra - Logaški policisti so v ponedeljek v hišni preiskavi pri 44-letnemu moškemu zasegli ukradene čebelje panje in okoli pet kilogramov posušene prepovedane konoplje, prav tako so zasegli približno 80 mililitrov konopljine smole in pripomočke za prodajo konoplje, kot so tehtnica, mlinček in vrečke, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.