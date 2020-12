Nafta cenejša za približno odstotek

Singapur, 8. decembra - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju drugi dan zapored znižale. Ker pandemija covida-19 ne popušča in povzroča vse hujše rane svetovnemu gospodarstvu, so si vlagatelji spet začeli delati skrbi glede povpraševanja po nafti. Za 159-litrski sod nafte je tako treba danes odšteti približno odstotek manj kot v ponedeljek.