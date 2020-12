Azijske borze nekoliko navzdol

New York/Tokio, 8. decembra - Tečaji delnic na borzah v Aziji so se danes večinoma znižali, vendar so bili padci blagi. Bojazni, ki so v ponedeljek zasenčile dogajanje na borznih parketih, so se medtem uresničile: ameriška vlada je v sporu glede avtonomije Hongkonga uvedla dodatne sankcije proti Pekingu.