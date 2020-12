Vreme: Dež se bo čez dan od zahoda širil proti vzhodu

Ljubljana, 8. decembra - Dopoldne bo na zahodu spet začelo deževati, dež se bo čez dan širil proti vzhodu. Meja sneženja bo med 600 in 900 metri nadmorske višine. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem od 8 do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.