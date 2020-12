Von der Leynova in Johnson: Še vedno niso izpolnjeni pogoji za dogovor

Bruselj, 7. decembra - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in britanski premier Boris Johnson sta danes v skupni izjavi zapisala, da še vedno niso izpolnjeni pogoji za dogovor o odnosih EU in Združenega kraljestva po brexitu. Še vedno namreč ostajajo bistvena razhajanja glede treh ključnih vprašanj - enakih konkurenčnih pogojev, ribištva in upravljanja.