Merklova, Macron, von der Leynova in Michel na videokonferenci o brexitu

Bruselj, 7. decembra - Nemška kanclerka Angela Merkel, francoski predsednik Emmanuel Macron ter predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Charles Michel so imeli danes virtualni sestanek. Podrobnosti pogovora za zdaj niso znane, a po neuradnih informacijah so se pogovarjali o vrhu EU, tudi o brexitu.