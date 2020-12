Na OI v Parizu štirje novi športi, a manj športnikov

Lozana, 7. decembra - Na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024 bodo štirje novi športi, je odločil izvršni odbor Mednarodnega olimpijskega komiteja (Moka). Pravzaprav bo nov en sam, to je breakdancing, že v program OI v Tokiu prihodnje leto so namreč uvrščeni športno plezanje, surfanje in skejtanje. A bo na igrah v Franciji manj športnikov kot doslej.