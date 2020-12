Poljska državna družba prevzela vodilnega distributerja časopisov

Varšava, 7. decembra - Poljska energetska skupina PKN Orlen, ki je v državni lasti, je prevzela največjega distributerja regionalnih in lokalnih časopisov v državi Polska Press. Posel, ki ga morajo odobriti še regulatorji, ji prinaša nadzor nad tiskanimi in digitalnimi izdajami 20 od 24 regionalnih časnikov in skoraj 120 lokalnih tednikov v državi.