Na STA znova pozvali Ukom k poravnavi njegovih obveznosti do agencije

Ljubljana, 7. decembra - Predstavniki vodstva, zaposlenih in sodelavcev STA opozarjajo, da mineva že 12. dan, ko ostajajo brez plačila za delo, ki so ga v okviru javne službe opravili v oktobru. Ukom in vlado so ob tem ponovno pozvali, naj spoštujeta zakon o STA in naj v skladu s podpisano pogodbo za letošnje leto Ukom poravna svoje obveznosti do STA.