Zunanji ministri EU za močno, vzajemno in daljnovidno partnerstvo z ZDA

Bruselj, 7. decembra - Zunanji ministri EU so danes podprli močno, vzajemno in daljnovidno čezatlantsko partnerstvo, ki bo hrbtenica obnovljenega globalnega zavezništva EU in ZDA. Za to pa potrebujemo enotno in samostojno EU, je poudaril visoki zunanjepolitični predstavnik unije Jose Borrell.