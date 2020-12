V novogoriškem domu za starejše obiske sprejeli stanovalci, ki so preboleli covid-19

Ljubljana/Nova Gorica, 7. decembra - V večini domov za starejše na Goriškem so okužbo s koronavirusom potrdili pri več kot 30 odstotkih stanovalcev, ob tem pa so se soočali tudi s kadrovsko stisko. Iz novogoriškega doma pa prihaja pozitivna novica, saj so stanovalci, ki so preboleli covid-19, danes začeli sprejemati obiskovalce, je povedala vodja zdravstvene nege v domu Nataša Slejko.