Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (7. 12.)

Ljubljana, 7. decembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o 480 novih potrjenih primerih okužbe s koronavirusom v Sloveniji in izstopu epidemiologa Maria Fafangla iz svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje. Poročale so tudi o vrnitvi Karla Erjavca na čelo stranke DeSUS in razglasitvi Slovenije kot območja z visokim tveganjem za ptičjo gripo.