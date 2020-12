EU se pripravlja na vrh, ki se bo ukvarjal z nizom perečih tem

Bruselj, 8. decembra - Ministri EU za evropske zadeve bodo danes na virtualnem zasedanju razpravljali o vrhu unije konec tedna, ki se bo ukvarjal z nizom perečih tem. Zagotovo bodo med njimi covid-19, odnosi s Turčijo in podnebni cilji do leta 2030, zelo verjetno pa tudi blokada svežnja za spoprijem Evrope s pandemijo in odnosi z Združenim kraljestvom po brexitu.