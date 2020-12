Nasdaq v začetku trgovanja znova rekordno

New York, 7. decembra - Indeksi na newyorških borzah v začetku današnjega trgovanja nimajo enotne smeri. Tehnološki indeks Nasdaq znova podpira rekorde zaradi optimizma, da bi v ZDA vendarle lahko sprejeli nov ukrep za pomoč gospodarstvu, medtem ko sta indeksa S&P 500 in Dow Jones nekoliko zdrsnila. Vsi trije indeksi so petkovo trgovanje sklenili rekordno visoko.