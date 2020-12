Mariborski policisti prijeli vlomilca v trgovine

Maribor, 7. decembra - Mariborski policisti so 28. novembra in 3. decembra obravnavali dva vloma v trgovino, za katera so po opravljeni kriminalistični preiskavi osumili istega osumljenca in ga v četrtek tudi pridržali. Ker so po opravljeni hišni preiskavi pri njem našli nekaj ukradenega blaga, ga bodo kazensko ovadili na tamkajšnje okrožno državno tožilstvo.