SEM v decembru vabi na ogled od zunaj

Ljubljana, 7. decembra - Slovenski etnografski muzej (SEM) pod naslovom V svetlobo oken ujeta dediščina vabi na praznično doživetje ob ogledu muzeja od zunaj. Tako želijo ne glede na razmere in večmesečno zaprtje muzeja za obiskovalce ustvariti prijaznejše vzdušje. Podobe predmetov iz muzejskih zbirk so na pročelju muzeja na ogled od ponedeljka do petka do 21. ure.