Projekt Urbana zemljina mariborskim otrokom zagotovil sestavine za kolač

Maribor, 7. decembra - Mariborski partnerji v projektu Urbana zemljina za hrano, ki so na septembrski izvedbi Uličnega festivala lokalne hrane obljubili, da bodo izkupiček od prodaje namenili kuharskim delavnicam za otroke iz socialno ogroženih družin, so danes to deloma tudi izpolnili. Epidemija jim delavnic ni dopustila, a so otrokom priskrbeli sestavine za kolače.