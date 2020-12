Litva podaljšala in zaostrila protikoronske ukrepe do konca leta

Vilnius, 7. decembra - Litovska vlada je danes sprejela odločitev o zaostritvi protikoronskih ukrepov, ki bodo v veljavi do konca leta. V državi bo od srede dalje odhod od doma dovoljen samo izjemoma, v primeru odhoda na delo, obiska zdravnika ali nakupovanja. Zbiranja in zasebna praznovanja bodo omejena na do dve družini ali dve gospodinjstvi.