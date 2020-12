Ogroženost lesa v različnih klimatskih okoljih bodo ocenjevali s pomočjo klopi

Ljubljana, 7. decembra - Na ljubljanski biotehniški fakulteti so izdelali modelne klopi, s pomočjo katerih želijo določiti ogroženost lesa v posameznih klimatskih okoljih v Sloveniji. Na lesene elemente so pritrdili senzorje za monitoring vlažnosti lesa, na podlagi meritev pa bodo lahko izračunali pričakovano življenjsko dobo lesa, so pojasnili na fakulteti.