Cepivo proti covidu-19 po pojasnilih strokovnjakov ne povzroča poškodb posteljice pri nosečnicah

Ljubljana, 7. decembra - Po objavi novice, da bi lahko cepivo proti covidu-19 povzročilo poškodbe posteljice oz. težave pri njenem nastajanju in s tem splave, se je odzvalo več strokovnjakov s področja imunologije, mikrobiologije, biokemije in infektologije. Navedbe so po njihovih pojasnilih neresnične.