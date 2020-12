Na Danskem uvajajo nove ukrepe za zajezitev covida-19

Koebenhavn, 7. decembra - Zaradi naraščanja okužb z novim koronavirusom se je danska vlada odločila od srede uvesti nove ukrepe za zajezitev epidemije v 38 občinah, tudi v prestolnici Koebenhavn in dveh drugih največjih mestih Aarhus in Odense. Zaprli bodo restavracije in lokale, šolanje v srednjih in višjih šolah bo potekalo na daljavo.