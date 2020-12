V Gani danes predsedniške in parlamentarne volitve

Akra, 7. decembra - V Gani na zahodu Afrike danes volijo novega predsednika in parlament. Še pred odprtjem so bile pred volišči dolge vrste tistih, ki so želeli oddati svoj glas še pred začetkom delovnega dne in vročine sredi dneva. Rezultati volitev naj bi bili znani v prihodnjih treh dneh, poroča nemška tiskovna agencija dpa.