Ljubljanska ekonomska fakulteta napredovala na lestvici Financial Timesa

Ljubljana, 7. decembra - Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani se je kot edina poslovno-ekonomska šola iz Slovenije ponovno uvrstila med 95 najboljših poslovnih šol v Evropi. Kot so sporočili iz omenjene fakultete, se je magistrski program fakultete International Master in Business and Organisation (IMB) v primerjavi z lanskim letom povzpel za deset mest na 77. mesto.