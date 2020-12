Pred 40 leti pod streli umrl John Lennon

London/New York, 8. decembra - Mineva 40 let od smrti Johna Lennona, soustanovitelja legendarne britanske skupine The Beatles. Po njenem razhodu je Lennon nadaljeval samostojno kariero in med drugim ustvaril mirovniško himno Imagine. Leta 1980 je takrat 40-letnega Lennona v New Yorku umoril Mark David Chapman, ki so mu letos enajstič zavrnili prošnjo za pogojni izpust iz zapora.