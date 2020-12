Na konferenci ministrstva za izobraževanje o novem programu Obzorje Evropa

Ljubljana, 7. decembra - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v okviru Meseca znanosti pripravilo dvodnevno spletno konferenco ob zagonu novega, devetega programa EU za področje raziskav in inovacij, Obzorje Evropa - Raziščimo Obzorje Evropa. V dveh dneh bodo predstavniki Evropske komisije in drugi tuji govorci med drugim predstavili vse tri stebre programa.