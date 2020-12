Viri: Glede brexita nekaj napredka, a odločilnega premika še ni

Bruselj, 7. decembra - Pogajalci EU in Združenega kraljestva so dosegli nekaj napredka v pogajanjih o odnosih po brexitu, a odločilnega premika še ni, so danes v Bruslju sporočili diplomatski viri v EU. Položaj bosta drevi ocenila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in britanski premier Boris Johnson. To so odločilni dnevi, so še izpostavili.