NBA tržnica brez večjih pretresov oziroma v pričakovanju Giannisa Antetokounmpa

pripravil Žiga Bojc

New York, 8. decembra - Čeprav je bilo do zdaj v prestopnem roku v severnoameriški košarkarski ligi NBA podpisanih več kot 200 novih pogodb, bistvenih premikov ni bilo. Klubi so očitno pripravljajo na naslednjo sezono, ko bo med prostimi igralci tudi eden največjih zvezdnikov, Grk Giannis Antetokounmpo.