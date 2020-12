Na konferenci o urbani mobilnosti izpostavili vpliv pandemije na razvoj inovacij

Ljubljana, 7. decembra - Pandemija covida-19 je spodbudila razvoj inovacij na področju mobilnosti blaga in ljudi, so ugotavljali govorci današnje konference o urbani mobilnosti. Poleg reševanja koronske krize je pametna mobilnost eden izmed aktualnih izzivov, ki se tudi s pomočjo slovenskih inštitutov, univerz in podjetij odvijajo s svetlobno hitrostjo, je bilo slišati.