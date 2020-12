Požar v Sveti Ani povzročil za 100.000 evrov škode

Sveta Ana, 7. decembra - V soboto zvečer je zagorelo gospodarsko poslopje ob stanovanjski hiši v Sveti Ani. Kot so sporočili iz Policijske uprave Maribor, je to v celoti pogorelo, prav tako kmetijski traktor, več priključkov in kmetijskih strojev ter več deset ton kmetijskih pridelkov. Po nestrokovni oceni materialna škoda znaša okoli 100.000 evrov.