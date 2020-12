Policisti na območju Čateža ob Savi pridržali tihotapca, ki je prevažal štiri migrante

Ljubljana, 7. decembra - Policisti so na območju Čateža ob Savi ustavili 53-letnega moškega iz Finske, ki je v vozilu prevažal štiri državljane Turčije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Moškemu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.