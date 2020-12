Sirska fotografinja ustvarja digitalni arhiv stavb v Damasku

Damask, 8. decembra - Fotografinja Rania Kataf fotografira stavbe v vojni poškodovanega glavnega mesta Sirije. Za zanamce v objektiv svojega fotoaparata lovi različne kote in špranje stavb starega Damaska. Ta slovi po elegantnih, več stoletij starih hišah, ki so običajno dvonadstropne in organizirane okrog kvadratnega dvorišča s kamnito fontano.