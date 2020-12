Pretoki rek se bodo večinoma ustalili, možno razlivanje morja

Ljubljana, 7. decembra - Pretoki rek bodo v večjem delu države še veliki in se bodo ustalili tudi tam, kjer so se zjutraj še počasi povečevali. Okoli poldneva in v torek bo povišana gladina morja, pri čemer lahko pride tudi do razlivanja. V torek bodo reke sprva upadale, nato pa se bodo pretoki na zahodu začeli ponovno povečevati, sporočajo z Agencije RS za okolje (Arso).