V CUDV Črna na Koroškem ponovno okužbe med uporabniki

Črna na Koroškem, 7. decembra - V Centru za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna na Koroškem se po daljšem času brez okužb z novim koronavirusom med uporabniki s temi ponovno spopadajo. Virus je vdrl v eno enoto, okužbo so potrdili pri 16 uporabnikih in sedmih zaposlenih. Medtem je Koroška še vedno s Pomurjem v vrhu po številu aktivnih okužb na 100.000 prebivalcev.