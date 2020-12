V Grgarskih Ravnah zastrupitev z ogljikovim monoksidom

Nova Gorica, 7. decembra - V Grgarskih Ravnah na Goriškem so pristojne službe v nedeljo zvečer posredovale zaradi zastrupitve dveh oseb z ogljikovim monoksidom. Nemška državljana, 61-letno žensko in 66-letnega moškega, je našel sosed, po nudeni zdravniški pomoči pa so ju prepeljali v šempetrsko bolnišnico. Po doslej zbranih podatkih sta v stabilnem stanju.