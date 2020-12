Novomeški policisti ob koncu tedna obravnavali več pijanih voznikov

Novo mesto, 7. decembra - Policisti z območja novomeške policijske uprave so imeli med minulim koncem tedna kar nekaj dela z vozniki, ki so pregloboko pogledali v kozarec. Med drugim je 41-letnik, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,28 miligramov alkohola peljal po napačni strani in trčil v vozilo 18-letnega voznika.