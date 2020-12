Policisti v Kamniku zaradi hrupa v stanovanju zasegli več audio in video naprav

Ljubljana, 7. decembra - Policisti so minuli konec tedna opravili hišno preiskavo zaradi hrupa v enem izmed stanovanj v Kamniku. Hrup je povzročal 42-letni Kamničan skupaj s 35-letnim moškim. Zasegli so 19 kosov audio in video naprav in 42-letniku zaradi nadaljnjih kršitev izdali plačilni nalog ter mu odredili tudi pridržanje, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.