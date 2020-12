V domovih starejših v Murski Soboti, Lendavi in Beltincih se razmere umirjajo

Murska Sobota/Beltinci/Lendava, 7. decembra - V dveh enotah rakičanskega Doma starejših, soboški in rogašovski, ni več okuženih z novim koronavirusom, v matični enoti v Rakičanu pa je število okuženih začelo padati. Tudi v lendavskem domu se stanje umirja, v Beltincih ni več okužb. V Rakičanskem in lendavskem domu so spet dovoljeni obiski, v Beltincih bodo od četrtka.